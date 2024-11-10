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34 сейва Бобровского и шайба Куликова помогли «Флориде» обыграть по буллитам «Филадельфию»

34 сейва Бобровского и шайба Куликова помогли «Флориде» обыграть по буллитам «Филадельфию»
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В ночь с 9 на 10 ноября в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3 после серии буллитов.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фараби (Лотон, Бринк) – 04:57     1:1 Шмидт (Родригес, Барков) – 25:32     2:1 Куликов (Родригес, Райнхарт) – 28:40     2:2 Ришар (Конечны, Ристолайнен) – 33:00     3:2 Беннетт (Вераге, Миккола) – 34:56     3:3 Хэтэуэй (Лотон, Силер) – 49:47     4:3 Родригес – 65:00    

В составе победителей заброшенными шайбами сегодня отметились Нейт Шмид, Сэм Беннетт, а также российский защитник Дмитрий Куликов.

У гостей забивали Джоэль Фараби, Антони Ришар и Гарнет Хэтэуэй.

Таким образом, матч перешёл со счётом 3:3 в овертайм, который победителя не выявил, а потом и в серию послематчевых буллитов. Решающий гол в свой актив записал Эван Родригес, чем принёс победу хозяевам.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 34 спасения.

«Флорида» возглавила турнирную таблицу Восточной конференции с 23 очками. «Нью-Джерси» идёт вторым, у него 22 очка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
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