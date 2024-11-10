34 сейва Бобровского и шайба Куликова помогли «Флориде» обыграть по буллитам «Филадельфию»

В ночь с 9 на 10 ноября в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3 после серии буллитов.
В составе победителей заброшенными шайбами сегодня отметились Нейт Шмид, Сэм Беннетт, а также российский защитник Дмитрий Куликов.
У гостей забивали Джоэль Фараби, Антони Ришар и Гарнет Хэтэуэй.
Таким образом, матч перешёл со счётом 3:3 в овертайм, который победителя не выявил, а потом и в серию послематчевых буллитов. Решающий гол в свой актив записал Эван Родригес, чем принёс победу хозяевам.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 34 спасения.
«Флорида» возглавила турнирную таблицу Восточной конференции с 23 очками. «Нью-Джерси» идёт вторым, у него 22 очка.
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