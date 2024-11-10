Спенсер Карбери оценил разгромную победу «Вашингтона» в день своего рождения
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил разгромную победу «Кэпиталз» над «Сент-Луисом» (8:1) в день своего 43-летия. Специалист заявил команде перед игрой, что хочет в подарок на праздник победу над соперником.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Чикран) – 00:59 1:1 Перунович (Кессел, Кайру) – 07:07 1:2 Овечкин (Протас, Строум) – 27:42 1:3 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 30:53 1:4 Овечкин (Строум, Уилсон) – 42:09 (pp) 1:5 Сандин (Сгарбосса, Манджапане) – 43:51 1:6 Макмайкл (Строум, Карлсон) – 50:20 (pp) 1:7 Сгарбосса (Манджапане, Фехервари) – 55:27 1:8 Дьюхейм (Карлсон, Рэддиш) – 56:45
«Это было довольно впечатляюще. Нам пришлось сдержать шторм в исполнении соперника. Сначала было тяжело. Нам нужно было время, чтобы найти опору. Мы нашли свою игру во втором периоде и смогли взять её под контроль.
Каждое звено внесло свой вклад в победу. Все выполняли наш план на игру и играли в правильный хоккей. Сегодня мы были именно той командой, которую хотим видеть», – цитирует Карбери Washington Post.
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