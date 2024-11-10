Спенсер Карбери оценил разгромную победу «Вашингтона» в день своего рождения

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил разгромную победу «Кэпиталз» над «Сент-Луисом» (8:1) в день своего 43-летия. Специалист заявил команде перед игрой, что хочет в подарок на праздник победу над соперником.

«Это было довольно впечатляюще. Нам пришлось сдержать шторм в исполнении соперника. Сначала было тяжело. Нам нужно было время, чтобы найти опору. Мы нашли свою игру во втором периоде и смогли взять её под контроль.

Каждое звено внесло свой вклад в победу. Все выполняли наш план на игру и играли в правильный хоккей. Сегодня мы были именно той командой, которую хотим видеть», – цитирует Карбери Washington Post.