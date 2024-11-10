Пять очков Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» разгромить «Ванкувер»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Эдмонтоном». Разгромную победу одержали «Ойлерз» со счётом 7:3.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился голом и двумя результативными передачами. Немецкий форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль забил гол и отдал одну результативную передачу. Дублем отметился нападающий Коннор Браун. Отметим, что гости забросили четыре шайбы в третьем периоде.

Таким образом, «Ванкувер» прервал свою трёхматчевую победную серию. «Эдмонтон» впервые за последние три матча одержал победу.