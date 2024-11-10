Пять очков Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» разгромить «Ванкувер»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Эдмонтоном». Разгромную победу одержали «Ойлерз» со счётом 7:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 7
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 02:48 0:2 Перри (Янмарк, Райан) – 23:30 0:3 Арвидссон (Драйзайтль, Кулак) – 24:43 1:3 Петтерссон (Дебраск) – 25:01 2:3 Гронек – 27:00 (pp) 2:4 Браун (Хенрик, Янмарк) – 46:10 2:5 Макдэвид (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 47:16 (pp) 2:6 Кулак (Макдэвид, Эмберсон) – 48:08 2:7 Браун (Янмарк) – 51:05 3:7 Зутер (Петтерссон, Хьюз) – 59:06 (pp)
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился голом и двумя результативными передачами. Немецкий форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль забил гол и отдал одну результативную передачу. Дублем отметился нападающий Коннор Браун. Отметим, что гости забросили четыре шайбы в третьем периоде.
Таким образом, «Ванкувер» прервал свою трёхматчевую победную серию. «Эдмонтон» впервые за последние три матча одержал победу.
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