НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 10 ноября
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10 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Бенсон (Брайсон, Пауэр) – 01:11 2:0 Томпсон (Далин, Петерка) – 13:37 (pp) 2:1 Коронато (Уигар, Коулман) – 37:44 2:2 Баклунд (Юбердо, Кузьменко) – 55:42 3:2 Петерка – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Иафалло (Наместников, Перфетти) – 07:28 (pp) 2:0 Купари (Иафалло) – 10:21 3:0 Наместников (Перфетти, Пионк) – 23:34 4:0 Элерс (Шайфли, Виларди) – 27:14 (pp) 4:1 Хинц (Харли, Дадонов) – 58:38
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фараби (Лотон, Бринк) – 04:57 1:1 Шмидт (Родригес, Барков) – 25:32 2:1 Куликов (Родригес, Райнхарт) – 28:40 2:2 Ришар (Конечны, Ристолайнен) – 33:00 3:2 Беннетт (Вераге, Миккола) – 34:56 3:3 Хэтэуэй (Лотон, Силер) – 49:47 4:3 Родригес – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер (Фокс, Панарин) – 13:13 (pp) 0:2 Веси (Кэррик, Джонс) – 36:52 0:3 Панарин (Зибанеджад, Лафреньер) – 37:40 0:4 Смит (Фокс) – 56:17
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Норрис (Ткачук, Батерсон) – 19:52 (pp) 1:1 Заха (Пастрняк, Задоров) – 24:51 2:1 Маршан (Бразо, Линдхольм) – 25:06 2:2 Амадио (Грегор, Шабо) – 37:16 2:3 Ткачук – 60:21
Сегодня, 10 ноября, в американском Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 8:1. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился дублем. Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 31 шайбы.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Чикран) – 00:59 1:1 Перунович (Кессел, Кайру) – 07:07 1:2 Овечкин (Протас, Строум) – 27:42 1:3 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 30:53 1:4 Овечкин (Строум, Уилсон) – 42:09 (pp) 1:5 Сандин (Сгарбосса, Манджапане) – 43:51 1:6 Макмайкл (Строум, Карлсон) – 50:20 (pp) 1:7 Сгарбосса (Манджапане, Фехервари) – 55:27 1:8 Дьюхейм (Карлсон, Рэддиш) – 56:45
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Тимминс (Бенуа, Ривз) – 14:55 2:0 Нюландер (Нис, Райлли) – 25:39 (pp) 3:0 Марнер (Кемпф) – 28:24 (sh) 3:1 Галлахер (Хейнеман, Хатсон) – 29:26 (pp) 4:1 Таварес (Марнер, Нюландер) – 32:15 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Хольмстрём (Маклин) – 13:09 1:1 Хьюз (Хэмилтон, Братт) – 25:57 (pp) 2:1 Холовски (Хольмстрём, Энгвалль) – 50:30 3:1 Нельсон (Палмьери, Цыплаков) – 52:26 3:2 Мерсер (Коттер, Зигенталер) – 55:33 3:3 Ноэсен (Хьюз, Хэмилтон) – 59:10 3:4 Хьюз (Хэмилтон) – 62:35
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Форсберг (Йози, Пярссинен) – 02:37 (pp) 2:0 Маршессо (Йози, Стэмкос) – 11:58 (pp) 3:0 Форсберг – 31:05 4:0 Нюквист (Маршессо) – 58:15
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков (Дэнфорт) – 13:26 1:1 Гавриков (Кемпе, Копитар) – 24:16 2:1 Фёгеле (Томас, Helenius) – 26:12 3:1 Мур (Дано) – 40:30 (sh) 3:2 Проворов (Дэнфорт, Фантилли) – 40:49 (pp) 4:2 Лаферрье (Эдмундсон, Фёгеле) – 47:05 5:2 Кларк (Копитар, Кемпе) – 59:29 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Друри (Мартинук, Стаал) – 09:02 0:2 Мартинук (Джарвис, Уокер) – 24:37 1:2 Макар – 29:13 (sh) 2:2 Малински (Маккиннон, Жирар) – 30:57 2:3 Нечас – 32:26 (pp) 3:3 Маккиннон (Лехконен, Людвиг) – 35:49 4:3 Лехконен (Рантанен, Тэйвз) – 36:42 5:3 Рантанен (Миттельштадт, Маккиннон) – 38:49 (pp) 5:4 Мартинук (Нечас, Ахо) – 42:50 6:4 Рантанен (Маккиннон) – 59:10
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 7
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 02:48 0:2 Перри (Янмарк, Райан) – 23:30 0:3 Арвидссон (Драйзайтль, Кулак) – 24:43 1:3 Петтерссон (Дебраск) – 25:01 2:3 Гронек – 27:00 (pp) 2:4 Браун (Хенрик, Янмарк) – 46:10 2:5 Макдэвид (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 47:16 (pp) 2:6 Кулак (Макдэвид, Эмберсон) – 48:08 2:7 Браун (Янмарк) – 51:05 3:7 Зутер (Петтерссон, Хьюз) – 59:06 (pp)
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