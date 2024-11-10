Овечкин оформил дубль в НХЛ, четвёртое поражение «Ман Сити» подряд. Главное к утру
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче НХЛ с «Сент-Луис Блюз», ещё на два шага приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки, «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы и впервые за 18 лет потерпел четвёртое поражение подряд, неожиданно уступив «Брайтону» в матче АПЛ, американская теннисистка Кори Гауфф стала победительницей Итогового чемпионата WTA — 2024, обыграв в финале китаянку Чжэн Циньвэнь. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Дубль Овечкина помог «Вашингтону» в гостях разгромить «Сент-Луис».
- «Манчестер Сити» потерпел четвёртое поражение подряд во всех турнирах.
- «Ливерпуль» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 11-го тура АПЛ.
- Голевой пас Миранчука помог «Атланте» обыграть «Интер Майами» и выйти в 1/4 плей-офф МЛС.
- Кори Гауфф стала победительницей Итогового чемпионата WTA — 2024.
- Гвардиола установил личный тренерский антирекорд.
- Александр Овечкин вышел на второе место списка снайперов сезона НХЛ.
- Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 32 шайб.
- 34 сейва Бобровского и шайба Куликова помогли «Флориде» обыграть по буллитам «Филадельфию».
- Джарон Эннис одолел Карена Чухаджяна и защитил чемпионский пояс.
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