Овечкин оформил дубль в НХЛ, четвёртое поражение «Ман Сити» подряд. Главное к утру

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче НХЛ с «Сент-Луис Блюз», ещё на два шага приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки, «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы и впервые за 18 лет потерпел четвёртое поражение подряд, неожиданно уступив «Брайтону» в матче АПЛ, американская теннисистка Кори Гауфф стала победительницей Итогового чемпионата WTA — 2024, обыграв в финале китаянку Чжэн Циньвэнь. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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