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Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон установил новый клубный рекорд

Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон установил новый клубный рекорд
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Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон одержал свою седьмую победу подряд в семи матчах за «Кэпиталз». Томпсон превзошёл достижение Томаша Вокоуна (6) за «Кэпиталз» по числу побед подряд с момента дебюта за клуб. Томпсон отразил 24 броска и пропустил одну шайбу в победном матче с «Сент-Луисом» (8:1).

Томпсон пополнил состав «Вашингтона» в прошедшее межсезонье в результате обмена с «Вегасом». За голкипера «Вегас» получил выбор под 83-м номером на текущем драфте НХЛ и выбор третьего раунда драфта-2025.

В текущем сезоне на счету 27-летнего вратаря семь побед в семи матчах с процентом отражённых бросков 91%.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Чикран) – 00:59     1:1 Перунович (Кессел, Кайру) – 07:07     1:2 Овечкин (Протас, Строум) – 27:42     1:3 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 30:53     1:4 Овечкин (Строум, Уилсон) – 42:09 (pp)     1:5 Сандин (Сгарбосса, Манджапане) – 43:51     1:6 Макмайкл (Строум, Карлсон) – 50:20 (pp)     1:7 Сгарбосса (Манджапане, Фехервари) – 55:27     1:8 Дьюхейм (Карлсон, Рэддиш) – 56:45    
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