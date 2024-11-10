Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон установил новый клубный рекорд
Поделиться
Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон одержал свою седьмую победу подряд в семи матчах за «Кэпиталз». Томпсон превзошёл достижение Томаша Вокоуна (6) за «Кэпиталз» по числу побед подряд с момента дебюта за клуб. Томпсон отразил 24 броска и пропустил одну шайбу в победном матче с «Сент-Луисом» (8:1).
Томпсон пополнил состав «Вашингтона» в прошедшее межсезонье в результате обмена с «Вегасом». За голкипера «Вегас» получил выбор под 83-м номером на текущем драфте НХЛ и выбор третьего раунда драфта-2025.
В текущем сезоне на счету 27-летнего вратаря семь побед в семи матчах с процентом отражённых бросков 91%.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Чикран) – 00:59 1:1 Перунович (Кессел, Кайру) – 07:07 1:2 Овечкин (Протас, Строум) – 27:42 1:3 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 30:53 1:4 Овечкин (Строум, Уилсон) – 42:09 (pp) 1:5 Сандин (Сгарбосса, Манджапане) – 43:51 1:6 Макмайкл (Строум, Карлсон) – 50:20 (pp) 1:7 Сгарбосса (Манджапане, Фехервари) – 55:27 1:8 Дьюхейм (Карлсон, Рэддиш) – 56:45
Комментарии
- 10 ноября 2024
-
09:55
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
08:45
-
08:42
-
08:20
-
07:52
-
07:40
-
07:39
-
07:25
-
06:57
-
06:56
-
06:20
-
06:02
-
05:51
-
05:50
-
05:46
-
05:36
-
05:09
-
05:04
-
04:55
-
04:37
-
04:35
-
04:22
-
04:18
-
03:57
-
02:03
-
01:39
- 9 ноября 2024
-
23:58
-
23:25
-
22:37
-
22:00
-
21:48
-
21:16