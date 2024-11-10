Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон установил новый клубный рекорд

Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон одержал свою седьмую победу подряд в семи матчах за «Кэпиталз». Томпсон превзошёл достижение Томаша Вокоуна (6) за «Кэпиталз» по числу побед подряд с момента дебюта за клуб. Томпсон отразил 24 броска и пропустил одну шайбу в победном матче с «Сент-Луисом» (8:1).

Томпсон пополнил состав «Вашингтона» в прошедшее межсезонье в результате обмена с «Вегасом». За голкипера «Вегас» получил выбор под 83-м номером на текущем драфте НХЛ и выбор третьего раунда драфта-2025.

В текущем сезоне на счету 27-летнего вратаря семь побед в семи матчах с процентом отражённых бросков 91%.