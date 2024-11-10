«Это неприемлемо, мы должны уважать игру». Защитник «Сент-Луиса» о разгроме от «Кэпиталз»

Защитник «Сент-Луиса» Джастин Фолк резко высказался о разгромном поражении от «Вашингтона» (1:8) и заявил, что подобная игра недопустима. Игрок обороны раскритиковал хоккеистов «Блюз» за слабую самоотдачу.

«Это совершенно неприемлемо, это просто ненормально. Подобные поражения просто не должны происходить. Мы должны уважать друг друга и игру. Вы не можете просто выйти и поиграть в летний хоккей какое-то время и думать, что это нормально в любой момент. Мы взрослые мужчины в этой лиге и должны выкладываться в каждом матче. Не всегда всё будет идти по плану, но наша игра сегодня была просто неприемлема», — цитирует Фолка пресс-служба клуба.