«Это неприемлемо, мы должны уважать игру». Защитник «Сент-Луиса» о разгроме от «Кэпиталз»
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Защитник «Сент-Луиса» Джастин Фолк резко высказался о разгромном поражении от «Вашингтона» (1:8) и заявил, что подобная игра недопустима. Игрок обороны раскритиковал хоккеистов «Блюз» за слабую самоотдачу.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Чикран) – 00:59 1:1 Перунович (Кессел, Кайру) – 07:07 1:2 Овечкин (Протас, Строум) – 27:42 1:3 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 30:53 1:4 Овечкин (Строум, Уилсон) – 42:09 (pp) 1:5 Сандин (Сгарбосса, Манджапане) – 43:51 1:6 Макмайкл (Строум, Карлсон) – 50:20 (pp) 1:7 Сгарбосса (Манджапане, Фехервари) – 55:27 1:8 Дьюхейм (Карлсон, Рэддиш) – 56:45
«Это совершенно неприемлемо, это просто ненормально. Подобные поражения просто не должны происходить. Мы должны уважать друг друга и игру. Вы не можете просто выйти и поиграть в летний хоккей какое-то время и думать, что это нормально в любой момент. Мы взрослые мужчины в этой лиге и должны выкладываться в каждом матче. Не всегда всё будет идти по плану, но наша игра сегодня была просто неприемлема», — цитирует Фолка пресс-служба клуба.
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