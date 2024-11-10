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Игроки «Вашингтона» поздравили Спенсера Карбери с днём рождения

Игроки «Вашингтона» поздравили Спенсера Карбери с днём рождения
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Сегодня, 10 ноября, в американском Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 8:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Чикран) – 00:59     1:1 Перунович (Кессел, Кайру) – 07:07     1:2 Овечкин (Протас, Строум) – 27:42     1:3 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 30:53     1:4 Овечкин (Строум, Уилсон) – 42:09 (pp)     1:5 Сандин (Сгарбосса, Манджапане) – 43:51     1:6 Макмайкл (Строум, Карлсон) – 50:20 (pp)     1:7 Сгарбосса (Манджапане, Фехервари) – 55:27     1:8 Дьюхейм (Карлсон, Рэддиш) – 56:45    

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери в день матча праздновал своё 43-летие и попросил игроков «Кэпиталз» одержать победу. Хоккеисты не разочаровали тренера, сначала разгромив соперника на льду, а затем поздравив Карбери в раздевалке с днём рождения.

Отметим, одним из главных творцов победы стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, оформивший дубль. Теперь россиянин отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки на 31 гол.

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