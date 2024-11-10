Игроки «Вашингтона» поздравили Спенсера Карбери с днём рождения

Сегодня, 10 ноября, в американском Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 8:1.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери в день матча праздновал своё 43-летие и попросил игроков «Кэпиталз» одержать победу. Хоккеисты не разочаровали тренера, сначала разгромив соперника на льду, а затем поздравив Карбери в раздевалке с днём рождения.

Отметим, одним из главных творцов победы стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, оформивший дубль. Теперь россиянин отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки на 31 гол.