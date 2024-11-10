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«Он заряжает энергией всю команду». Форвард «Вашингтона» — об игре Александра Овечкина

«Он заряжает энергией всю команду». Форвард «Вашингтона» — об игре Александра Овечкина
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Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум прокомментировал дубль капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина в победном матче с «Сент-Луисом» (8:1) и заявил, что игра россиянина заряжает всю команду.

«Он заряжает энергией всю команду. Все хотят увидеть, как он забивает голы. Очевидно, мы все вместе работаем над этим рекордом и побеждаем в хоккейных матчах. Мы справляемся хорошо с обеими задачами, и, надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе», — цитирует Строума пресс-служба столичного клуба.

В текущем сезоне на счету Овечкина 10 заброшенных шайб в 14 матчах. В прошлом сезоне на 10 голов россиянину потребовалось 45 игр. Александр отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки на 31 гол. «Вашингтон» одержал 10 побед в 14 матчах текущего сезона.

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