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ЦСКА — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 13:00 мск

ЦСКА — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 13:00 мск
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Сегодня, 10 ноября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и тольяттинской «Ладой». Встреча начнётся в 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Лада
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первый матч из двух запланированных между этими командами в текущем сезоне. В прошлом сезоне «Лада» выиграла оба матча у московских армейцев.

Текущая победная серия «Лады» составляет три матча. Тольяттинцы занимают седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ после 22 матчей. ЦСКА в текущем сезоне провёл 22 матча и на данный момент занимает седьмое место в таблице Запада КХЛ.

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