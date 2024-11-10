ЦСКА — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 13:00 мск

Сегодня, 10 ноября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и тольяттинской «Ладой». Встреча начнётся в 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это будет первый матч из двух запланированных между этими командами в текущем сезоне. В прошлом сезоне «Лада» выиграла оба матча у московских армейцев.

Текущая победная серия «Лады» составляет три матча. Тольяттинцы занимают седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ после 22 матчей. ЦСКА в текущем сезоне провёл 22 матча и на данный момент занимает седьмое место в таблице Запада КХЛ.