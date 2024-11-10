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Александр Овечкин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Александр Овечкин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, в котором состоялось 12 матчей.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой прошедшего игрового дня. Россиянин отметился дублем в победном матче с «Сент-Луисом» (8:1). На счету 39-летнего россиянина в нынешнем сезоне 10 шайб и восемь результативных передач в 14 играх. Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 31 шайбы.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Чикран) – 00:59     1:1 Перунович (Кессел, Кайру) – 07:07     1:2 Овечкин (Протас, Строум) – 27:42     1:3 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 30:53     1:4 Овечкин (Строум, Уилсон) – 42:09 (pp)     1:5 Сандин (Сгарбосса, Манджапане) – 43:51     1:6 Макмайкл (Строум, Карлсон) – 50:20 (pp)     1:7 Сгарбосса (Манджапане, Фехервари) – 55:27     1:8 Дьюхейм (Карлсон, Рэддиш) – 56:45    

Второй звездой дня признан нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз, забросивший две шайбы в победном матче с «Айлендерс» (4:3 ОТ). Форвард стал автором победной шайбы в овертайме.

Первой звездой игрового дня признан вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик, оформивший шат-аут в матче с «Детройтом» (4:0). Американский голкипер отразил все 37 бросков по воротам.

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