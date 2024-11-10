Александр Овечкин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, в котором состоялось 12 матчей.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой прошедшего игрового дня. Россиянин отметился дублем в победном матче с «Сент-Луисом» (8:1). На счету 39-летнего россиянина в нынешнем сезоне 10 шайб и восемь результативных передач в 14 играх. Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 31 шайбы.

Второй звездой дня признан нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз, забросивший две шайбы в победном матче с «Айлендерс» (4:3 ОТ). Форвард стал автором победной шайбы в овертайме.

Первой звездой игрового дня признан вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик, оформивший шат-аут в матче с «Детройтом» (4:0). Американский голкипер отразил все 37 бросков по воротам.