Александр Овечкин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, в котором состоялось 12 матчей.
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой прошедшего игрового дня. Россиянин отметился дублем в победном матче с «Сент-Луисом» (8:1). На счету 39-летнего россиянина в нынешнем сезоне 10 шайб и восемь результативных передач в 14 играх. Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 31 шайбы.
Второй звездой дня признан нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз, забросивший две шайбы в победном матче с «Айлендерс» (4:3 ОТ). Форвард стал автором победной шайбы в овертайме.
Первой звездой игрового дня признан вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик, оформивший шат-аут в матче с «Детройтом» (4:0). Американский голкипер отразил все 37 бросков по воротам.
- 10 ноября 2024
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
08:45
-
08:42
-
08:20
-
07:52
-
07:40
-
07:39
-
07:25
-
06:57
-
06:56
-
06:20
-
06:02
-
05:51
-
05:50
-
05:46
-
05:36
-
05:09
-
05:04
-
04:55
-
04:37
-
04:35
-
04:22
-
04:18
-
03:57
-
02:03
-
01:39
- 9 ноября 2024
-
23:58
-
23:25
-
22:37