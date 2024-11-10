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«Рад быть частью команды». Голкипер Томпсон оценил новый вратарский рекорд «Вашингтона»

«Рад быть частью команды». Голкипер Томпсон оценил новый вратарский рекорд «Вашингтона»
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Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон оценил установление нового клубного рекорда. Голкипер стал первым вратарём в истории «Кэпиталз», одержавшим семь побед в семи первых матчах за клуб. Предыдущий рекорд — шесть подряд матчей — принадлежал Томашу Вокоуну.

«Я понятия не имел об этом рекорде. Как я уже сказал — а я говорил это много раз — я просто очень рад быть частью этой организации. Я счастлив, что организация доверила мне, и я просто очень рад быть здесь», — цитирует Томпсона пресс-служба клуба.

В текущем сезоне на счету 27-летнего вратаря семь побед в семи матчах с процентом отражённых бросков 91%.

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