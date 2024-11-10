19-летний защитник «Локомотива»: во время смен Деанджело можно спокойно забивать голы

19-летний защитник «Локомотива» Марк Ульев назвал Александра Никишина эталоном универсального защитника в КХЛ и заявил, что американский защитник СКА Тони Деанджело плохо играет в обороне.

– Для вас Александр Никишин – эталон атакующего защитника?

– Я считаю его эталоном универсального защитника в КХЛ. Никишин хорошо играет как в обороне, так и в атаке, мне нравится такой стиль. Есть защитники, которые отлично действуют в нападении, но плохо в обороне, как Тони Деанджело в СКА. С энхаэловцами всегда особенно хочется сыграть. Я следил за Деанджело, он здорово действует впереди. А что касается игры в обороне – во время его смен можно спокойно забивать, — цитирует Ульева официальный сайт МХЛ.