Овечкин уступил лишь Горди Хоу по скорости достижения 10 голов в сезоне в возрасте 39 лет

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором дубля в ворота «Сент-Луиса» (8:1) и довёл количество своих голов в текущем сезоне до 10. Россиянин показал второй результат в истории НХЛ по скорости достижения 10 голов в сезоне в возрасте 39 лет и старше. Овечкин забросил 10 шайб за 14 матчей.

Рекорд принадлежит легендарному Горди Хоу, который в возрасте 39 лет забросил 10 шайб за 12 матчей сезона-1967/1968. Третий результат также принадлежит Хоу с 18 матчами в возрасте 40 лет.

В текущем сезоне на счету Овечкина 10 заброшенных шайб в 14 матчах. В прошлом сезоне на 10 голов россиянину потребовалось 45 игр. Александр отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки на 31 гол. «Вашингтон» одержал 10 побед в 14 матчах текущего сезона.