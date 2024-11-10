Овечкин уступил лишь Горди Хоу по скорости достижения 10 голов в сезоне в возрасте 39 лет
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором дубля в ворота «Сент-Луиса» (8:1) и довёл количество своих голов в текущем сезоне до 10. Россиянин показал второй результат в истории НХЛ по скорости достижения 10 голов в сезоне в возрасте 39 лет и старше. Овечкин забросил 10 шайб за 14 матчей.
Рекорд принадлежит легендарному Горди Хоу, который в возрасте 39 лет забросил 10 шайб за 12 матчей сезона-1967/1968. Третий результат также принадлежит Хоу с 18 матчами в возрасте 40 лет.
В текущем сезоне на счету Овечкина 10 заброшенных шайб в 14 матчах. В прошлом сезоне на 10 голов россиянину потребовалось 45 игр. Александр отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки на 31 гол. «Вашингтон» одержал 10 побед в 14 матчах текущего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Чикран) – 00:59 1:1 Перунович (Кессел, Кайру) – 07:07 1:2 Овечкин (Протас, Строум) – 27:42 1:3 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 30:53 1:4 Овечкин (Строум, Уилсон) – 42:09 (pp) 1:5 Сандин (Сгарбосса, Манджапане) – 43:51 1:6 Макмайкл (Строум, Карлсон) – 50:20 (pp) 1:7 Сгарбосса (Манджапане, Фехервари) – 55:27 1:8 Дьюхейм (Карлсон, Рэддиш) – 56:45
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