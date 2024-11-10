Главный тренер «Колорадо» отметил игру Александра Георгиева в матче с «Каролиной»
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар отметил игру российского голкипера «Эвеланш» в матче с «Каролиной» (6:4). Россиянин пропустил четыре шайбы и отразил 27 бросков. Георгиев пропустил лишь одну шайбу в первом периоде после 14 бросков по воротам.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Друри (Мартинук, Стаал) – 09:02 0:2 Мартинук (Джарвис, Уокер) – 24:37 1:2 Макар – 29:13 (sh) 2:2 Малински (Маккиннон, Жирар) – 30:57 2:3 Нечас – 32:26 (pp) 3:3 Маккиннон (Лехконен, Людвиг) – 35:49 4:3 Лехконен (Рантанен, Тэйвз) – 36:42 5:3 Рантанен (Миттельштадт, Маккиннон) – 38:49 (pp) 5:4 Мартинук (Нечас, Ахо) – 42:50 6:4 Рантанен (Маккиннон) – 59:10
«Надо отдать должное Джорджи за первый период. Он удерживает нас в игре при отставании в один гол, и после этого мы допустили несколько ошибок, но наша игра начала налаживаться. Интенсивность нашей игры и просто общая вовлечённость, физическая, эмоциональная, я думаю, возросли за последнее время. И мы начинаем находить что-то вроде рецепта того, что именно нам нужно для победы с нашим нынешним составом», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.
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