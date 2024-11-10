Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кульлунь Ред Стар — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Колорадо» отметил игру Александра Георгиева в матче с «Каролиной»

Главный тренер «Колорадо» отметил игру Александра Георгиева в матче с «Каролиной»
Комментарии

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар отметил игру российского голкипера «Эвеланш» в матче с «Каролиной» (6:4). Россиянин пропустил четыре шайбы и отразил 27 бросков. Георгиев пропустил лишь одну шайбу в первом периоде после 14 бросков по воротам.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Друри (Мартинук, Стаал) – 09:02     0:2 Мартинук (Джарвис, Уокер) – 24:37     1:2 Макар – 29:13 (sh)     2:2 Малински (Маккиннон, Жирар) – 30:57     2:3 Нечас – 32:26 (pp)     3:3 Маккиннон (Лехконен, Людвиг) – 35:49     4:3 Лехконен (Рантанен, Тэйвз) – 36:42     5:3 Рантанен (Миттельштадт, Маккиннон) – 38:49 (pp)     5:4 Мартинук (Нечас, Ахо) – 42:50     6:4 Рантанен (Маккиннон) – 59:10    

«Надо отдать должное Джорджи за первый период. Он удерживает нас в игре при отставании в один гол, и после этого мы допустили несколько ошибок, но наша игра начала налаживаться. Интенсивность нашей игры и просто общая вовлечённость, физическая, эмоциональная, я думаю, возросли за последнее время. И мы начинаем находить что-то вроде рецепта того, что именно нам нужно для победы с нашим нынешним составом», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Лавина травм и проблемные русские. У «Колорадо» куча проблем на старте сезона НХЛ
Лавина травм и проблемные русские. У «Колорадо» куча проблем на старте сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android