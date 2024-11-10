Главный тренер «Колорадо» отметил игру Александра Георгиева в матче с «Каролиной»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар отметил игру российского голкипера «Эвеланш» в матче с «Каролиной» (6:4). Россиянин пропустил четыре шайбы и отразил 27 бросков. Георгиев пропустил лишь одну шайбу в первом периоде после 14 бросков по воротам.

«Надо отдать должное Джорджи за первый период. Он удерживает нас в игре при отставании в один гол, и после этого мы допустили несколько ошибок, но наша игра начала налаживаться. Интенсивность нашей игры и просто общая вовлечённость, физическая, эмоциональная, я думаю, возросли за последнее время. И мы начинаем находить что-то вроде рецепта того, что именно нам нужно для победы с нашим нынешним составом», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.