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Вратарь Хеллебайк установил клубный рекорд «Виннипега» по продолжительности «сухой» серии

Вратарь Хеллебайк установил клубный рекорд «Виннипега» по продолжительности «сухой» серии
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Вратарь Коннор Хеллебайк установил клубный рекорд «Виннипега» по продолжительности «сухой» серии. В матче регулярного чемпионата НХЛ «Джетс» обыграли «Даллас» со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Иафалло (Наместников, Перфетти) – 07:28 (pp)     2:0 Купари (Иафалло) – 10:21     3:0 Наместников (Перфетти, Пионк) – 23:34     4:0 Элерс (Шайфли, Виларди) – 27:14 (pp)     4:1 Хинц (Харли, Дадонов) – 58:38    

Единственную шайбу «Старз» забросили на 58-й минуте, прервав серию Хеллебайка без пропущенных голов на отметке в 191 минуту 47 секунд. Голкипер превзошёл прошлый клубный рекорд, принадлежавший Онджрею Павелецу, установленный в сезоне-2014/2015, – 187 минут 5 секунд.

«Виннипег» стал лучшей командой в истории НХЛ, которой удалось одержать 14 побед в первых 15 играх с начала регулярки. Ранее лучшим результатом было достижение «Оттавы Сенаторз» в сезоне-2007/2008 — 13 побед и два поражения.

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