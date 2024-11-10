Вратарь Хеллебайк установил клубный рекорд «Виннипега» по продолжительности «сухой» серии

Вратарь Коннор Хеллебайк установил клубный рекорд «Виннипега» по продолжительности «сухой» серии. В матче регулярного чемпионата НХЛ «Джетс» обыграли «Даллас» со счётом 4:1.

Единственную шайбу «Старз» забросили на 58-й минуте, прервав серию Хеллебайка без пропущенных голов на отметке в 191 минуту 47 секунд. Голкипер превзошёл прошлый клубный рекорд, принадлежавший Онджрею Павелецу, установленный в сезоне-2014/2015, – 187 минут 5 секунд.

«Виннипег» стал лучшей командой в истории НХЛ, которой удалось одержать 14 побед в первых 15 играх с начала регулярки. Ранее лучшим результатом было достижение «Оттавы Сенаторз» в сезоне-2007/2008 — 13 побед и два поражения.