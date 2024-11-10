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При сохранении текущего темпа голов Овечкин побьёт рекорд Гретцки в конце февраля

При сохранении текущего темпа голов Овечкин побьёт рекорд Гретцки в конце февраля
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39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола) до 31 гола. В гостевом матче регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» капитан «столичных» оформил дубль и довёл количество голов в карьере в регулярных сезонах НХЛ до 863.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Чикран) – 00:59     1:1 Перунович (Кессел, Кайру) – 07:07     1:2 Овечкин (Протас, Строум) – 27:42     1:3 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 30:53     1:4 Овечкин (Строум, Уилсон) – 42:09 (pp)     1:5 Сандин (Сгарбосса, Манджапане) – 43:51     1:6 Макмайкл (Строум, Карлсон) – 50:20 (pp)     1:7 Сгарбосса (Манджапане, Фехервари) – 55:27     1:8 Дьюхейм (Карлсон, Рэддиш) – 56:45    

Таким образом, Овечкину осталось забить 32 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. В текущем сезоне он забросил 10 шайб в 14 матчах, что в среднем составляет 0,71 гола за игру.

При сохранении такого темпа Овечкин побьёт рекорд Гретцки 27 февраля 2025 года в матче с «Сент-Луис Блюз».

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