При сохранении текущего темпа голов Овечкин побьёт рекорд Гретцки в конце февраля

39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола) до 31 гола. В гостевом матче регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» капитан «столичных» оформил дубль и довёл количество голов в карьере в регулярных сезонах НХЛ до 863.

Таким образом, Овечкину осталось забить 32 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. В текущем сезоне он забросил 10 шайб в 14 матчах, что в среднем составляет 0,71 гола за игру.

При сохранении такого темпа Овечкин побьёт рекорд Гретцки 27 февраля 2025 года в матче с «Сент-Луис Блюз».