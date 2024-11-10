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«Тренерские дела, не хотел бы в них лезть». Агент Толчинского — о непопадании в состав СКА

«Тренерские дела, не хотел бы в них лезть». Агент Толчинского — о непопадании в состав СКА
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Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда СКА Сергея Толчинского, заявил, что находится в контакте с руководством и тренерским штабом петербургского клуба по поводу малого игрового времени нападающего. Один из самых высокооплачиваемых игроков СКА перестал попадать в состав команды на матчи.

«Смешно даже комментировать слухи об обмене. Мы в контакте со СКА. Сергей постоянно общается с главным тренером, и я тоже, и понимаю, что происходит. Есть моменты, что скорость надо добавить, в борьбе добавить, где-то он играет хорошо. Но, опять же, ищутся сочетания, ищется игра. Я не вижу пока никакого повода делать из этого критические выводы, не вижу проблем.

— Толчинскому ещё нужно время?
— Много партнеров меняется. С одним ему комфортно, но приходит другой, и нарушается связь. Но это тренерские дела, не хотел бы в них лезть, — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Напомним, Толчинский провёл последний матч за СКА 2 ноября. В текущем сезоне форвард провёл 22 матча и набрал 6 (3+3) очков.

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