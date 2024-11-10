Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кульлунь Ред Стар — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин уступает только двум игрокам НХЛ по количеству голов, забитых с 27 января

Овечкин уступает только двум игрокам НХЛ по количеству голов, забитых с 27 января
Комментарии

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 27 января 2024 года провёл 50 матчей, в которых забросил 33 шайбы. Российский форвард уступил лишь двум игрокам НХЛ, которые забили больше голов за этот игровой отрезок.

Лидером НХЛ по голам с 27 января является российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. На счету россиянина 37 голов. Второе место занимает снайпер «Торонто» Остон Мэттьюс, забросивший за этот игровой отрезок 35 шайб.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 10 голов в 14 матчах. Капризов забил девять голов в 14 матчах текущего сезона. Мэттьюс имеет на своём счету лишь пять шайб в 13 матчах нынешнего сезона.

Материалы по теме
Овечкин! Дубль! Русский суперснайпер и правда снесёт рекорд Гретцки уже в этом сезоне?
Видео
Овечкин! Дубль! Русский суперснайпер и правда снесёт рекорд Гретцки уже в этом сезоне?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android