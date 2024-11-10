Овечкин уступает только двум игрокам НХЛ по количеству голов, забитых с 27 января

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 27 января 2024 года провёл 50 матчей, в которых забросил 33 шайбы. Российский форвард уступил лишь двум игрокам НХЛ, которые забили больше голов за этот игровой отрезок.

Лидером НХЛ по голам с 27 января является российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. На счету россиянина 37 голов. Второе место занимает снайпер «Торонто» Остон Мэттьюс, забросивший за этот игровой отрезок 35 шайб.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 10 голов в 14 матчах. Капризов забил девять голов в 14 матчах текущего сезона. Мэттьюс имеет на своём счету лишь пять шайб в 13 матчах нынешнего сезона.