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В матче ЦСКА — «Лада» состоялась драка легионера с российским форвардом

В матче ЦСКА — «Лада» состоялась драка легионера с российским форвардом
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и тольяттинской «Ладой». После второго периода счёт 3:1 в пользу армейцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
3-й период
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Фатеев (Провольнев, Карнаухов) – 28:47 (5x5)     2:0 Каменев (Дроздов) – 32:33 (5x5)     2:1 Кугрышев (Неколенко, Михайлов) – 35:19 (5x5)     3:1 Фатеев (Мамин, Карнаухов) – 38:03 (5x5)     4:1 Гурьянов (Саморуков, Исхаков) – 41:56 (5x5)    

В середине второго периода нападающий «Лады» Трой Джозефс жёстко встретил одного из хоккеистов армейской команды. Судья поднял руку, сигнализируя об удалении за блокировку. Через несколько секунд игра была остановлена, а защитник ЦСКА Фредрик Классон решил выяснить отношения с нападающим «Лады» Артёмом Иванюженковым. В конце боя более габаритный форвард «Лады» завалил на лёд оппонента. Оба игрока получили по пять штрафных минут за драку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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