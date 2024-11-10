В матче ЦСКА — «Лада» состоялась драка легионера с российским форвардом

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и тольяттинской «Ладой». После второго периода счёт 3:1 в пользу армейцев.

В середине второго периода нападающий «Лады» Трой Джозефс жёстко встретил одного из хоккеистов армейской команды. Судья поднял руку, сигнализируя об удалении за блокировку. Через несколько секунд игра была остановлена, а защитник ЦСКА Фредрик Классон решил выяснить отношения с нападающим «Лады» Артёмом Иванюженковым. В конце боя более габаритный форвард «Лады» завалил на лёд оппонента. Оба игрока получили по пять штрафных минут за драку.

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