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Кульлунь Ред Стар — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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«Куньлунь» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Куньлунь» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 10 ноября, в Мытищах на «Арене-Мытищи» состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Спартаком». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Спартак
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне команды одержали по две победы в матчах между собой.

В текущем сезоне «Спартак» провёл 23 матча и на данный момент расположился на второй строчке в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Красно-белые имеют действующую четырёхматчевую победную серию. «Куньлунь» после 24 матчей занимает последнее место за Западе.

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