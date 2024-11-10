«Куньлунь» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 10 ноября, в Мытищах на «Арене-Мытищи» состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Спартаком». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это будет первая встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне команды одержали по две победы в матчах между собой.

В текущем сезоне «Спартак» провёл 23 матча и на данный момент расположился на второй строчке в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Красно-белые имеют действующую четырёхматчевую победную серию. «Куньлунь» после 24 матчей занимает последнее место за Западе.