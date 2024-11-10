Дубль Фатеева помог ЦСКА обыграть «Ладу» и прервать победную серию тольяттинцев

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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и тольяттинской «Ладой». Победу одержали московские армейцы со счётом 4:1.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче, лишь на 29-й минуте нападающий ЦСКА Егор Фатеев забросил первую шайбу в игре. Вскоре Владислав Каменев удвоил преимущество армейцев. «Ладе» удалось отыграть одну шайбу благодаря голу Дмитрия Кугрышева. Под занавес второго периода дубль оформил Егор Фатеев. На старте третьего периода Денис Гурьянов увеличил отрыв ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Лада» прервала свою трёхматчевую победную серию. ЦСКА одержал четвёртую победу в последних пяти матчах.