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Заслуженный тренер России назвал причины успешной игры Овечкина в текущем сезоне НХЛ

Заслуженный тренер России назвал причины успешной игры Овечкина в текущем сезоне НХЛ
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин назвал причины успешной игры нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне. Российский форвард забросил 10 шайб в 14 матчах и теперь отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ на 31 шайбу.

«У Александра Овечкина есть сверхмотивация, и к тому же он хорошо подготовился к сезону. Успешно вошёл в сезон, а к «Вашингтону» добавилась группа новых игроков, команда перегруппировалась. Хоккеисты грамотно расставлены по игровым звеньям, все они помогают Александру, а он находит с ними хорошее взаимопонимание. И самое главное — то, что крепкое здоровье позволяет ему показывать такую игру.

По тому графику, с которым он сейчас идёт, он может побить рекорд в этом сезоне. Но я думаю, что это всё же произойдёт в следующем. А если он установит рекорд в этом, то все будут только рады за него. Очень важно, чтобы у него не было травм, а со всем остальным всё складывается так, как надо», – цитирует Канарейкина «РИА Новости».

В текущем сезоне Овечкин забросил 10 шайб в 14 матчах, что в среднем составляет 0,71 гола за игру. При сохранении такого темпа россиянин побьёт рекорд Гретцки 27 февраля 2025 года в матче с «Сент-Луис Блюз».

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