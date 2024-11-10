Нападающий Натан Маккиннон установил новый рекорд «Колорадо» по очкам за первые 15 матчей сезона. В победном матче с «Каролиной» (6:4) форвард забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Всего за 15 матчей текущего сезона Маккиннон набрал 29 (7+22) очков.

Отметим, что это достижение относится только к «Колорадо». В 1995 году франшиза переехала из Квебека, и её абсолютно лучший результат у нападающего Петера Штястны – 33 (15+18) очка в сезоне-1987/1988 за «Квебек Нордикс».

Всего в НХЛ Маккиннон провёл 806 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 928 очков — забросил 342 шайбы и отдал 586 результативных передач.