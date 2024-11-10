Овечкин догнал Эспозито и уступает лишь Ягру по победным голам в гостевых матчах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Сент-Луис Блюз», который закончился победой столичной команды со счётом 8:1, забросил 131-ю победную шайбу за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Россиянин приблизился к рекорду Яромира Ягра по победным голам в выездных матчах.

Овечкин за карьеру в НХЛ забросил 60 победных шайб в гостевых матчах. По этому показателю россиянин догнал Фила Эспозито. Рекордсменом является легендарный чешский форвард Яромир Ягр, на счету которого 63 победных гола в выездных матчах.

Напомним, Ягр забросил 135 решающих шайб за свою карьеру в НХЛ. Овечкин расположился на втором месте с 131 победной шайбой.