Овечкин догнал Эспозито и уступает лишь Ягру по победным голам в гостевых матчах НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Сент-Луис Блюз», который закончился победой столичной команды со счётом 8:1, забросил 131-ю победную шайбу за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Россиянин приблизился к рекорду Яромира Ягра по победным голам в выездных матчах.
Овечкин за карьеру в НХЛ забросил 60 победных шайб в гостевых матчах. По этому показателю россиянин догнал Фила Эспозито. Рекордсменом является легендарный чешский форвард Яромир Ягр, на счету которого 63 победных гола в выездных матчах.
Напомним, Ягр забросил 135 решающих шайб за свою карьеру в НХЛ. Овечкин расположился на втором месте с 131 победной шайбой.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Чикран) – 00:59 1:1 Перунович (Кессел, Кайру) – 07:07 1:2 Овечкин (Протас, Строум) – 27:42 1:3 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 30:53 1:4 Овечкин (Строум, Уилсон) – 42:09 (pp) 1:5 Сандин (Сгарбосса, Манджапане) – 43:51 1:6 Макмайкл (Строум, Карлсон) – 50:20 (pp) 1:7 Сгарбосса (Манджапане, Фехервари) – 55:27 1:8 Дьюхейм (Карлсон, Рэддиш) – 56:45
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