«Добротная игра». Тренер ЦСКА Воробьёв — об уверенной победе над «Ладой»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче с «Ладой» со счётом 4:1 в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Довольно добротная игра с нашей стороны, очень хороший второй период. Мы забили два гола, наложив смены на соперников. Солидность была везде. В паузе мы очень много тренировали игру во втором периоде. Алексей Чуркин с прошлой игры хорошо вписался в звено Руслана Исхакова, рабочий парень, выполняет хороший объём, быстрый, хорошо катается, надеемся, будет развиваться дальше. Рады за Егора Фатеева, сделавшего дубль. Мы забили четыре гола с пятака — там, где больно, но именно оттуда забиваются шайбы. Мы надеемся, что к 20 ноября Егор Афанасенков будет в общей группе, если всё окажется нормально», — приводит слова Воробьёва пресс-служба ЦСКА.