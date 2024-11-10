Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кульлунь Ред Стар — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Добротная игра». Тренер ЦСКА Воробьёв — об уверенной победе над «Ладой»

«Добротная игра». Тренер ЦСКА Воробьёв — об уверенной победе над «Ладой»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче с «Ладой» со счётом 4:1 в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Фатеев (Провольнев, Карнаухов) – 28:47 (5x5)     2:0 Каменев (Дроздов) – 32:33 (5x5)     2:1 Кугрышев (Неколенко, Михайлов) – 35:19 (5x5)     3:1 Фатеев (Мамин, Карнаухов) – 38:03 (5x5)     4:1 Гурьянов (Саморуков, Исхаков) – 41:56 (5x5)    

«Довольно добротная игра с нашей стороны, очень хороший второй период. Мы забили два гола, наложив смены на соперников. Солидность была везде. В паузе мы очень много тренировали игру во втором периоде. Алексей Чуркин с прошлой игры хорошо вписался в звено Руслана Исхакова, рабочий парень, выполняет хороший объём, быстрый, хорошо катается, надеемся, будет развиваться дальше. Рады за Егора Фатеева, сделавшего дубль. Мы забили четыре гола с пятака — там, где больно, но именно оттуда забиваются шайбы. Мы надеемся, что к 20 ноября Егор Афанасенков будет в общей группе, если всё окажется нормально», — приводит слова Воробьёва пресс-служба ЦСКА.

Материалы по теме
Нападающий «Локомотива» Воробьёв: поражение от «Химок» было для нас, как пощёчина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android