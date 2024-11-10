«Нам не хватило силёнок». Главный тренер «Лады» Браташ — о поражении от ЦСКА

Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о причинах проигрыша в матче с ЦСКА (1:4) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«К сожалению, нам не хватило силёнок на второй и третий периоды. У нас была очень эмоциональная встреча с московским «Динамо», и всего один день, которого не хватило для восстановления, чтобы противостоять ЦСКА — мобильной команде с мобильными нападающими. Нас хватило только на первый период. Во второй половине игры было видно, что ребятам просто не хватало сил. Могу похвалить команду за то, что она до конца работала, не бросила играть, сопротивляться и искать свои шансы. Как получилось – так получилось, однако в безразличии и слабоволии я не могу ребят упрекнуть, вопросов нет, здесь всё объективно», — приводит слова Браташа пресс-служба сайта КХЛ.

Ранее тольяттинская команда выиграла три встречи подряд. Сейчас «Лада» находится на седьмом месте в Восточной конференции КХЛ. У неё 23 очка в 23 матчах.