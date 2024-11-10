Александр Овечкин провёл сокрушительный силовой приём в матче с «Сент-Луисом»

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл силовой приём в матче с «Сент-Луисом», в котором столичный клуб одержал разгромную победу со счётом 8:1.

Овечкин по ходу матча столкнулся с Джорданом Кайру, владеющим шайбой, чтобы совершить её отбор.

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Сейчас на счету Овечкина 18 очков в 14 матчах. Он смог забросить 10 шайб и сделать восемь голевых передач. Теперь российский хоккеист отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ на 31 шайбу.

Напомним, «Вашингтон» занимает четвёртое место в Восточной конференции НХЛ. У команды 20 очков в 14 матчах.