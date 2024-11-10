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Александр Овечкин провёл сокрушительный силовой приём в матче с «Сент-Луисом»

Александр Овечкин провёл сокрушительный силовой приём в матче с «Сент-Луисом»
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Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл силовой приём в матче с «Сент-Луисом», в котором столичный клуб одержал разгромную победу со счётом 8:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Чикран) – 00:59     1:1 Перунович (Кессел, Кайру) – 07:07     1:2 Овечкин (Протас, Строум) – 27:42     1:3 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 30:53     1:4 Овечкин (Строум, Уилсон) – 42:09 (pp)     1:5 Сандин (Сгарбосса, Манджапане) – 43:51     1:6 Макмайкл (Строум, Карлсон) – 50:20 (pp)     1:7 Сгарбосса (Манджапане, Фехервари) – 55:27     1:8 Дьюхейм (Карлсон, Рэддиш) – 56:45    

Овечкин по ходу матча столкнулся с Джорданом Кайру, владеющим шайбой, чтобы совершить её отбор.

ВИДЕО

Сейчас на счету Овечкина 18 очков в 14 матчах. Он смог забросить 10 шайб и сделать восемь голевых передач. Теперь российский хоккеист отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ на 31 шайбу.

Напомним, «Вашингтон» занимает четвёртое место в Восточной конференции НХЛ. У команды 20 очков в 14 матчах.

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