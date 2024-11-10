Чехия одержала уверенную победу над сборной Швейцарии в матче Кубка Карьяла
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Завершился матч Кубка Карьяла, в котором встретились сборные Чехии и Швейцарии. Встреча прошла в ледовом дворце в Хельсинки. Победу одержала национальная команда Чехии со счётом 5:2 (3:1, 2:1, 0:0).
Еврохоккейтур . Кубок Карьяла
10 ноября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Чехия
Окончен
5 : 2
Швейцария
1:0 Конделик (Беранек) – 03:08 1:1 Шантон (Эбишер, Кюнцле) – 12:56 2:1 Ленц (Пирохта, Беранек) – 17:41 3:1 Зогорна (Кнот, Шчотка) – 19:05 3:2 Амбюль (Кюнцле, Бехлер) – 33:11 4:2 Кунц (Каут, Конделик) – 36:36 (pp) 5:2 Каут (Шпачек, Газда) – 38:43
За сборную Швейцарии забили Джанкарло Шантон, Андрес Амбюль. В составе команды из Чехии заброшенными шайбами отметились Яхим Конделик, Радан Ленц, Радим Зогорна, Михал Кунц, Мартин Каут.
В предыдущей встрече национальная команда Чехии всухую проиграла Финляндии (0:4), а Швейцария обыграла Швецию в серии буллитов (4:3).
Еврохоккейтур стартовал 7 ноября и завершится 1 мая 2025 года. В нём участвуют сборные Швейцарии, Швеции, Финляндии и Чехии.
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