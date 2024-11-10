Чехия одержала уверенную победу над сборной Швейцарии в матче Кубка Карьяла

Завершился матч Кубка Карьяла, в котором встретились сборные Чехии и Швейцарии. Встреча прошла в ледовом дворце в Хельсинки. Победу одержала национальная команда Чехии со счётом 5:2 (3:1, 2:1, 0:0).

За сборную Швейцарии забили Джанкарло Шантон, Андрес Амбюль. В составе команды из Чехии заброшенными шайбами отметились Яхим Конделик, Радан Ленц, Радим Зогорна, Михал Кунц, Мартин Каут.

В предыдущей встрече национальная команда Чехии всухую проиграла Финляндии (0:4), а Швейцария обыграла Швецию в серии буллитов (4:3).

Еврохоккейтур стартовал 7 ноября и завершится 1 мая 2025 года. В нём участвуют сборные Швейцарии, Швеции, Финляндии и Чехии.