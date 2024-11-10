«Вашингтон» — 31-й по реализации большинства в НХЛ-2024/2025. Хуже только «Сент-Луис»

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» находится на предпоследнем месте в Национальной хоккейной лиге по показателю реализации большинства после 14 матчей. Об этом сообщает ESPN.

Процент реализации большинства «Вашингтона» после 14 матчей текущего сезона НХЛ составил 12,5%. Результат хуже только у «Сент-Луиса» — 10,8%, именно его столичному клубу удалось обогнать по этому показателю в предыдущем матче 10 ноября. В этой игре «Вашингтон» разгромил соперников со счётом 8:1.

Отметим, что в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ «Вашингтон» занимает четвёртое место, у команды 20 очков в 14 матчах.

Первое место по этому показателю занимает «Виннипег» — 41,9%, на втором и третьем — «Колорадо» (34,6%) и «Вегас» (32,4%) соответственно.