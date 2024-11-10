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«Даллас» — фаворит Кубка Стэнли во версии голосования The Athletic

«Даллас» — фаворит Кубка Стэнли во версии голосования The Athletic
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Издание The Athletic провело голосование по результатам которого клуб «Даллас Старз» на данный момент является главным фаворитом на завоевание Кубка Стэнли в сезоне-2024/2025, у команды 38,7% голосов.

Второе место за действующими чемпионами «Флоридой Пантерз» (19,4%). В предсезонном голосовании этой команде никто не отдал предпочтения (0,0%).

Всего в рейтинге представлено восемь клубов НХЛ. «Вегас» на последнем месте — 3,2%, а «Эдмонтон» на строчку выше — 9,7%.

За три команды сейчас не проголосовал никто, хотя в период межсезонья они собрали от 3 до 10% голосов — это «Торонто», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Колорадо Эвеланш».

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