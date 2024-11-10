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Кульлунь Ред Стар — Спартак. Прямая трансляция
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16:50 Мск
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Куньлунь Ред Стар — Спартак, результат матча 10 ноября 2024, счет 1:5, КХЛ 2024-2025

«Спартак» крупно обыграл «Куньлунь» и одержал пятую победу подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались «Спартак» и «Куньлунь». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Спартак» одержал победу со счётом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Спартак
Москва
0:1 Порядин (Голдобин, Миронов) – 02:22 (5x4)     0:2 Беляев (Филин, Марышев) – 10:18 (5x5)     0:3 Пивчулин (Усманов) – 13:18 (5x5)     0:4 Голдобин (Порядин, Ружичка) – 32:46 (5x4)     1:4 Локхарт (Фу, Лефевр) – 38:21 (5x4)     1:5 Локтионов (Порядин) – 45:38 (5x5)    

В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Павел Порядин, Александр Беляев, Данил Пивчулин, Николай Голдобин, Андрей Локтионов. За «Куньлунь» забил Люк Локхарт.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 35 очков за 24 матча. «Куньлунь» располагается там же на 11-й строчке, заработав 18 очков после 25 игр.

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