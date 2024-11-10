«Северсталь» уступила минскому «Динамо» в гостях, прервав семиматчевую серию побед

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. «Динамо» одержало победу со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

В составе «Северсталь» заброшенной шайбой отметился Тимур Муханов. За «Динамо» забили Даниил Сотишвили, Егор Бориков, Виталий Пинчук.

«Северсталь» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 30 очков за 23 матча. Минское «Динамо» располагается там же на седьмой строчке, заработав 27 очков после 24 игр.