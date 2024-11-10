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минское Динамо — Северсталь, результат матча 10 ноября 2024, счет 3:1, КХЛ 2024-2025

«Северсталь» уступила минскому «Динамо» в гостях, прервав семиматчевую серию побед
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. «Динамо» одержало победу со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Северсталь
Череповец
0:1 Муханов (Степанов) – 09:58 (5x5)     1:1 Сотишвили (Тирни) – 17:02 (5x5)     2:1 Бориков (Улле) – 23:14 (5x5)     3:1 Пинчук (Дюбе, Лайл) – 39:56 (5x4)    

В составе «Северсталь» заброшенной шайбой отметился Тимур Муханов. За «Динамо» забили Даниил Сотишвили, Егор Бориков, Виталий Пинчук.

«Северсталь» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 30 очков за 23 матча. Минское «Динамо» располагается там же на седьмой строчке, заработав 27 очков после 24 игр.

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