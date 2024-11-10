Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Россия U20 разгромила сборную Беларуси U20 и завоевала Кубок Будущего

Россия U20 разгромила сборную Беларуси U20 и завоевала Кубок Будущего
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился заключительный матч в рамках Кубка Будущего, в нём встретились сборные команды Россия U20 и Беларусь U20. Матч прошёл на стадионе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Победу одержала команда Россия U20 со счётом 6:1 (2:0, 2:1, 2:0).

Кубок Будущего . Кубок Будущего
10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Россия U20
Окончен
6 : 1
Беларусь U20
1:0 Бардин (Свищев) – 03:53 (5x5)     2:0 Казаковцев (Недопёкин) – 09:51 (5x5)     3:0 Юсупов (Майстренко) – 25:35 (5x5)     3:1 Лахнов – 26:12 (5x5)     4:1 Пьянов (Максимов, Майстренко) – 34:15 (5x4)     5:1 Овчинников – 41:16 (5x5)     6:1 Сураев (Рябов, Недопёкин) – 56:29 (5x4)    

В сборной Беларуси заброшенной шайбой отметился Илья Лахнов. За национальную команду России забили Игорь Бардин, Иван Казаковцев, Владислав Юсупов, Эмиль Пьянов, Никита Сураев и Георгий Овчинников.

Отметим, что у команд было на счету по две победы, они имели равные шансы на завоевание Кубка. В 2023 году титул забрала молодёжная сборная Беларуси.

Кубок Будущего стартовал 7 ноября и продлился до 10 ноября в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
Россия U20 одолела сборную Казахстана U20 в матче Кубка Будущего
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android