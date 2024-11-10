Россия U20 разгромила сборную Беларуси U20 и завоевала Кубок Будущего

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Завершился заключительный матч в рамках Кубка Будущего, в нём встретились сборные команды Россия U20 и Беларусь U20. Матч прошёл на стадионе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Победу одержала команда Россия U20 со счётом 6:1 (2:0, 2:1, 2:0).

В сборной Беларуси заброшенной шайбой отметился Илья Лахнов. За национальную команду России забили Игорь Бардин, Иван Казаковцев, Владислав Юсупов, Эмиль Пьянов, Никита Сураев и Георгий Овчинников.

Отметим, что у команд было на счету по две победы, они имели равные шансы на завоевание Кубка. В 2023 году титул забрала молодёжная сборная Беларуси.

Кубок Будущего стартовал 7 ноября и продлился до 10 ноября в Санкт-Петербурге.