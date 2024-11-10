Россия U20 разгромила сборную Беларуси U20 и завоевала Кубок Будущего
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Завершился заключительный матч в рамках Кубка Будущего, в нём встретились сборные команды Россия U20 и Беларусь U20. Матч прошёл на стадионе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Победу одержала команда Россия U20 со счётом 6:1 (2:0, 2:1, 2:0).
Кубок Будущего . Кубок Будущего
10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Россия U20
Окончен
6 : 1
Беларусь U20
1:0 Бардин (Свищев) – 03:53 (5x5) 2:0 Казаковцев (Недопёкин) – 09:51 (5x5) 3:0 Юсупов (Майстренко) – 25:35 (5x5) 3:1 Лахнов – 26:12 (5x5) 4:1 Пьянов (Максимов, Майстренко) – 34:15 (5x4) 5:1 Овчинников – 41:16 (5x5) 6:1 Сураев (Рябов, Недопёкин) – 56:29 (5x4)
В сборной Беларуси заброшенной шайбой отметился Илья Лахнов. За национальную команду России забили Игорь Бардин, Иван Казаковцев, Владислав Юсупов, Эмиль Пьянов, Никита Сураев и Георгий Овчинников.
Отметим, что у команд было на счету по две победы, они имели равные шансы на завоевание Кубка. В 2023 году титул забрала молодёжная сборная Беларуси.
Кубок Будущего стартовал 7 ноября и продлился до 10 ноября в Санкт-Петербурге.
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