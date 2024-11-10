Видео: реакция Овечкина на разгромную победу «Вашингтона» над «Сент-Луисом»
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Российский хоккеист Александр Овечкин отреагировал на разгромную победу «Вашингтон Кэпиталз» над «Сент-Луис Блюз» танцем. Столичный клуб одержал победу со счётом 8:1 в матче в ночь на 10 ноября.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Чикран) – 00:59 1:1 Перунович (Кессел, Кайру) – 07:07 1:2 Овечкин (Протас, Строум) – 27:42 1:3 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 30:53 1:4 Овечкин (Строум, Уилсон) – 42:09 (pp) 1:5 Сандин (Сгарбосса, Манджапане) – 43:51 1:6 Макмайкл (Строум, Карлсон) – 50:20 (pp) 1:7 Сгарбосса (Манджапане, Фехервари) – 55:27 1:8 Дьюхейм (Карлсон, Рэддиш) – 56:45
Напомним, в 14 прошедших матчах Овечкин заработал 18 очков, он забил 10 голов и сделал восемь голевых передач. Сейчас от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ его отделяет 31 шайба.
Всего у «Вашингтон Кэпиталз» после 14 встреч в активе 20 баллов. Он находится на четвёртом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ.
Отметим, что «Вашингтон» находится на 31-м месте после 14 игр сезона по реализации большинства, хуже только «Сент-Луис».
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