Видео: реакция Овечкина на разгромную победу «Вашингтона» над «Сент-Луисом»

Российский хоккеист Александр Овечкин отреагировал на разгромную победу «Вашингтон Кэпиталз» над «Сент-Луис Блюз» танцем. Столичный клуб одержал победу со счётом 8:1 в матче в ночь на 10 ноября.

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Напомним, в 14 прошедших матчах Овечкин заработал 18 очков, он забил 10 голов и сделал восемь голевых передач. Сейчас от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ его отделяет 31 шайба.

Всего у «Вашингтон Кэпиталз» после 14 встреч в активе 20 баллов. Он находится на четвёртом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ.

Отметим, что «Вашингтон» находится на 31-м месте после 14 игр сезона по реализации большинства, хуже только «Сент-Луис».