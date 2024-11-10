Форвард ЦСКА Мамин отреагировал на своё достижение — 500 матчей в составе родного клуба

Нападающий ЦСКА Максим Мамин прокомментировал своё достижение — 500 сыгранных матчей в составе родного московского клуба. Сегодня, 10 ноября, ЦСКА обыграл «Ладу» (4:1).

— Я знал, что скоро у меня будут 500 матчей, но не знал, что именно сегодня. Узнал об этом после игры, ребята поздравили. 500 матчей за родной клуб — это здорово.

— Сегодня твоё звено удачно сыграло, забросило две шайбы. За счёт чего ваша тройка так хорошо себя проявила?

— Стараемся выполнять то, что требует тренерский штаб. Сегодня получились некоторые вещи, которые мы отрабатываем в последнее время. Это хорошо, и будем надеяться, что продолжим прибавлять.

— Как думаешь, почему сегодня так хорошо пошли голы с пятачка?

— В первом периоде мы нанесли 20 бросков, но не забили. Поэтому стали больше идти на пятак, закрывать вратаря. Поэтому голы и получились такими, с добивания, — приводит слова Мамина пресс-служба ЦСКА.

Отметим, что 29-летний Мамин в КХЛ играл только за ЦСКА, в сезоне-2015/2016 он дебютировал в НХЛ, а после сезона-2021/2022 окончательно вернулся в КХЛ, в ЦСКА.