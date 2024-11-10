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Форвард ЦСКА Мамин отреагировал на своё достижение — 500 матчей в составе родного клуба

Форвард ЦСКА Мамин отреагировал на своё достижение — 500 матчей в составе родного клуба
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Нападающий ЦСКА Максим Мамин прокомментировал своё достижение — 500 сыгранных матчей в составе родного московского клуба. Сегодня, 10 ноября, ЦСКА обыграл «Ладу» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Фатеев (Провольнев, Карнаухов) – 28:47 (5x5)     2:0 Каменев (Дроздов) – 32:33 (5x5)     2:1 Кугрышев (Неколенко, Михайлов) – 35:19 (5x5)     3:1 Фатеев (Мамин, Карнаухов) – 38:03 (5x5)     4:1 Гурьянов (Саморуков, Исхаков) – 41:56 (5x5)    

— Я знал, что скоро у меня будут 500 матчей, но не знал, что именно сегодня. Узнал об этом после игры, ребята поздравили. 500 матчей за родной клуб — это здорово.

— Сегодня твоё звено удачно сыграло, забросило две шайбы. За счёт чего ваша тройка так хорошо себя проявила?
— Стараемся выполнять то, что требует тренерский штаб. Сегодня получились некоторые вещи, которые мы отрабатываем в последнее время. Это хорошо, и будем надеяться, что продолжим прибавлять.

— Как думаешь, почему сегодня так хорошо пошли голы с пятачка?
— В первом периоде мы нанесли 20 бросков, но не забили. Поэтому стали больше идти на пятак, закрывать вратаря. Поэтому голы и получились такими, с добивания, — приводит слова Мамина пресс-служба ЦСКА.

Отметим, что 29-летний Мамин в КХЛ играл только за ЦСКА, в сезоне-2015/2016 он дебютировал в НХЛ, а после сезона-2021/2022 окончательно вернулся в КХЛ, в ЦСКА.

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