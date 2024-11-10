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Пивчулин объяснил, зачем «Спартак» взял тайм-аут при счёте 5:1 в игре с «Куньлунем»

Пивчулин объяснил, зачем «Спартак» взял тайм-аут при счёте 5:1 в игре с «Куньлунем»
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Нападающий «Спартака» Данил Пивчулин рассказал, почему тренерский штаб принял решение взять тайм-аут во время матча с «Куньлунем», несмотря на то, что московская команда выигрывала с большим отрывом — 5:1. Итоговый счёт встречи остался тем же — 5:1 в пользу «Спартака».

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Спартак
Москва
0:1 Порядин (Голдобин, Миронов) – 02:22 (5x4)     0:2 Беляев (Филин, Марышев) – 10:18 (5x5)     0:3 Пивчулин (Усманов) – 13:18 (5x5)     0:4 Голдобин (Порядин, Ружичка) – 32:46 (5x4)     1:4 Локхарт (Фу, Лефевр) – 38:21 (5x4)     1:5 Локтионов (Порядин) – 45:38 (5x5)    

«После тайм-аута мы пришли в себя, стали играть правильнее. Для чего тренер взял тайм-аут при счёте 5:1 в середине третьего периода? Чтобы успокоить нас, чтобы мы начали играть правильно. У нас был небольшой сумбур, расхлябанность появилась.
«Куньлунь» — хорошая команда. Сегодня просто мы в начале забили хорошие голы, повели в счёте и довели дело до победы», — приводит слова Пивчулина Legalbet.

Для команды из Москвы победа над «Куньлунем» пятая подряд.

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