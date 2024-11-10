Пивчулин объяснил, зачем «Спартак» взял тайм-аут при счёте 5:1 в игре с «Куньлунем»

Нападающий «Спартака» Данил Пивчулин рассказал, почему тренерский штаб принял решение взять тайм-аут во время матча с «Куньлунем», несмотря на то, что московская команда выигрывала с большим отрывом — 5:1. Итоговый счёт встречи остался тем же — 5:1 в пользу «Спартака».

«После тайм-аута мы пришли в себя, стали играть правильнее. Для чего тренер взял тайм-аут при счёте 5:1 в середине третьего периода? Чтобы успокоить нас, чтобы мы начали играть правильно. У нас был небольшой сумбур, расхлябанность появилась.

«Куньлунь» — хорошая команда. Сегодня просто мы в начале забили хорошие голы, повели в счёте и довели дело до победы», — приводит слова Пивчулина Legalbet.

Для команды из Москвы победа над «Куньлунем» пятая подряд.