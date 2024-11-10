«Болельщики любят такие открытые игры». Форвард «Спартака» Ружичка — о матче с «Куньлунем»

Нападающий «Спартака» Адам Ружичка оценил победный матч в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Куньлунем» (5:1).

«Мне кажется, мы играли неплохо, кроме нескольких минут. В матче было много моментов, удалений, игры в большинстве. Думаю, болельщики любят такие открытые игры. Огромное спасибо им за поддержку. Этот город рядом с Москвой, и было небольшое ощущение, что встреча проходит на домашней арене, хотя она выездная», — приводит слова Ружички Legalbet.

«Спартак» одержал пятую победу подряд, команда занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Ружичка дебютировал в КХЛ в текущем сезоне.