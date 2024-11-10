«Болельщики любят такие открытые игры». Форвард «Спартака» Ружичка — о матче с «Куньлунем»
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Нападающий «Спартака» Адам Ружичка оценил победный матч в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Куньлунем» (5:1).
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10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Спартак
Москва
0:1 Порядин (Голдобин, Миронов) – 02:22 (5x4) 0:2 Беляев (Филин, Марышев) – 10:18 (5x5) 0:3 Пивчулин (Усманов) – 13:18 (5x5) 0:4 Голдобин (Порядин, Ружичка) – 32:46 (5x4) 1:4 Локхарт (Фу, Лефевр) – 38:21 (5x4) 1:5 Локтионов (Порядин) – 45:38 (5x5)
«Мне кажется, мы играли неплохо, кроме нескольких минут. В матче было много моментов, удалений, игры в большинстве. Думаю, болельщики любят такие открытые игры. Огромное спасибо им за поддержку. Этот город рядом с Москвой, и было небольшое ощущение, что встреча проходит на домашней арене, хотя она выездная», — приводит слова Ружички Legalbet.
«Спартак» одержал пятую победу подряд, команда занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Ружичка дебютировал в КХЛ в текущем сезоне.
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