Форвард юниорской сборной Фёдоров: честь — представлять Россию и её великий хоккей

16-летний нападающий юниорской сборной России Виктор Фёдоров, самый младший участник проходящего в Санкт-Петербурге международного турнира Кубок Будущего, оценил его организацию, уровень хоккея и рассказал о ближайших планах развития карьеры. Сегодня, 10 ноября, молодёжная сборная России до 20 лет обыграла сборную Беларуси со счётом 6:1 и завоевала Кубок Будущего.

«Моя цель на сезон – постараться выиграть Кубок Харламова и как можно скорее попасть в первую команду «Торпедо». А предоставленный шанс сыграть на Кубке Будущего — большое подспорье для того, чтобы расти как игроку. Получил уникальный опыт того, как выглядит хоккей на самом серьёзном уровне. Прочувствовал, что такое международные соревнования, насколько непросто добиваться результатов на уровне сборных. Лично для меня вызов на Кубок Будущего стал возможностью, о которой можно было только мечтать. Мало того что я самый младший в юниорской сборной, так ещё и смог поиграть в официальных матчах против тех, кто на несколько лет старше. Это придаёт мотивации, позволяет многое понять – где твои слабые места, над чем предстоит побольше работать.

В команде прекрасные условия для тренировок и выступлений на турнире. Всем обеспечивают, ни в чём не нуждаемся. Да ещё и дают возможность надеть свитер с гербом. Это огромная честь – представлять Россию и её великий хоккей, представлять страну на международном турнире. Особенно когда на трибунах столько своих болельщиков, которые очень помогали нам играть и стремиться к победам», — сказал Фёдоров «Чемпионату».

В 2023 году Кубок Будущего увезла сборная Беларуси.