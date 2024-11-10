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«Провалили матч по всем параметрам». Игрок «Лады» — о поражении от ЦСКА

«Провалили матч по всем параметрам». Игрок «Лады» — о поражении от ЦСКА
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Нападающий «Лады» Никита Попугаев прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 1:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Фатеев (Провольнев, Карнаухов) – 28:47 (5x5)     2:0 Каменев (Дроздов) – 32:33 (5x5)     2:1 Кугрышев (Неколенко, Михайлов) – 35:19 (5x5)     3:1 Фатеев (Мамин, Карнаухов) – 38:03 (5x5)     4:1 Гурьянов (Саморуков, Исхаков) – 41:56 (5x5)    

— Подведи итоги матча и как протекает поездка. Что бы отметил?
— К сожалению, провалили матч, наверное, по всем параметрам. Было старание и усердие, хотели победить, но что-то не получалось.

— Кажется, что команда заиграла лучше из-за финансовых трудностей. Задержка по зарплате подстёгивает?
— Мы об этом не думаем. Понятно, что очень ждём, но когда приезжаем на арену, то мыслей об этом нет. Выходим профессионально выполнять своё дело, — приводит слова Попугаева Metaratings.ru.

Напомним, ранее стало известно, что в тольяттинской команде есть проблема с выплатами ежемесячной зарплаты, эту информацию подтвердили и в руководстве клуба.

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