«Его надо правильно проводить». Шуми Бабаев поддержал идею драфта в КХЛ

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался об идее возрождения драфта в КХЛ.

«Я хорошо отношусь к драфту, просто надо его правильно проводить. Нужно учитывать нашу специфику и понимать, что клубы воспитывают игроков. Если есть своя школа, которая находится под финансированием клуба и входит в систему, то должно быть преимущество. Поэтому надо дать возможность закрыть в каждой линии по одному игроку. Я считаю, что можно будет защищать трёх хоккеистов для одной команды – вратаря, защитника и нападающего. А если своей школы нет, то, конечно, никакой защиты игроков не должно быть», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Напомним, драфт проводился с 2009 по 2016 год, сейчас в лиге намерены возродить процедуру выбора юниоров. Идея вызывает неоднозначное мнение. СКА отказался от входа в рабочую группу по созданию драфта.