Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Его надо правильно проводить». Шуми Бабаев поддержал идею драфта в КХЛ

«Его надо правильно проводить». Шуми Бабаев поддержал идею драфта в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался об идее возрождения драфта в КХЛ.

«Я хорошо отношусь к драфту, просто надо его правильно проводить. Нужно учитывать нашу специфику и понимать, что клубы воспитывают игроков. Если есть своя школа, которая находится под финансированием клуба и входит в систему, то должно быть преимущество. Поэтому надо дать возможность закрыть в каждой линии по одному игроку. Я считаю, что можно будет защищать трёх хоккеистов для одной команды – вратаря, защитника и нападающего. А если своей школы нет, то, конечно, никакой защиты игроков не должно быть», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Напомним, драфт проводился с 2009 по 2016 год, сейчас в лиге намерены возродить процедуру выбора юниоров. Идея вызывает неоднозначное мнение. СКА отказался от входа в рабочую группу по созданию драфта.

Материалы по теме
Драфт в КХЛ должен возродиться. Есть клубы, которым он очень поможет
Драфт в КХЛ должен возродиться. Есть клубы, которым он очень поможет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android