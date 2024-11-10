«Коламбус» забрал Данте Фаббро с драфта отказов, защитник покинул «Нэшвилл»

«Коламбус Блю Джекетс» забрал 26-летнего защитника Данте Фаббро с драфта отказов НХЛ. Генменеджер клуба Дон Уодделл заявил, что Фаббро будет полезен их команде.

«Данте Фаббро — защитник, который может играть во всех ситуациях на льду и добавляет мобильности, глубины нашему составу», — приводит слова Уодделла официальный сайт «Коламбуса».

Напомним, в марте 2024 года защитник и «Нэшвилл» подписали контракт на один сезон, кэпхит составил $ 2,5 млн. В этом чемпионате НХЛ защитник принял участие в шести матчах, но не заработал очков.

Фаббро дебютировал в НХЛ за «Нэшвилл» в сезоне-2018/2019. Свой максимум по результативным баллам за «хищников» Данте показал в сезоне-2021/2022, тогда он заработал 24 очка за 66 матчей.