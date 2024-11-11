Видео: Павла Дацюка поприветствовали на Матче легенд в Торонто

Легендарного российского хоккеиста, олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка поприветствовали на Матче легенд в Торонто. Мероприятие проходит в эти минуты на стадионе «Скоушабэнк-Арена». 12 ноября мск состоится торжественная церемония вхождения Дацюка в Зал хоккейной славы.

«Леди и джентльмены, встречайте Волшебника! (Волшебник — так называют Павла Дацюка за его технику игры. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал ведущий во время представления Дацюка.

Напомним, экс-нападающий «Детройта» стал 10-м в истории и первым с 2019 года россиянином, которого ввели в Зал славы в Торонто.

Последний сезон-2020/2021 профессиональной карьеры он провёл в КХЛ, играя за «Автомобилист».