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Фанаты «Нью-Джерси Дэвилз» проголосовали за форвардов любимой команды на выборах в США

Фанаты «Нью-Джерси Дэвилз» проголосовали за форвардов любимой команды на выборах в США
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Болельщики «Нью-Джерси Дэвилз» вписали в бюллетень имена нападающих любимой команды — Джека Хьюза и Пола Коттера вместо Дональда Трампа или Камиллы Харрис. Об этом сообщает DailyFaceoff.

Отметим, что жителям некоторых штатов в стране можно было вписывать в бюллетень имена несуществующих персонажей, умерших родственников случае, если они не хотели голосовать ни за одного из кандидатов.

Напомним, 23-летний Хьюз в текущем сезоне заработал уже 18 очков в 17 матчах в составе «дьяволов». Для него это шестой сезон в команде. Коттер набрал 11 баллов в 17 играх. Для него это первый сезон в «Нью-Джерси Дэвилз», ранее он защищал цвета «Вегас Голден Найтс».

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