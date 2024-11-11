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Голевой пас Капризова не помог «Миннесоте» уйти от поражения в матче НХЛ с «Чикаго»

Голевой пас Капризова не помог «Миннесоте» уйти от поражения в матче НХЛ с «Чикаго»
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В ночь с 10 на 11 ноября в американском Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 1
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Дикинсон – 16:44     1:1 Болди (Капризов, Цуккарелло) – 55:29     2:1 Курашев (Джонс) – 61:50    

Счёт в матче в концовке первого периода открыл канадский форвард хозяев Джейсон Дикинсон, за четыре с небольшим минуты до окончания матча американский нападающий гостей Мэтт Болди сравнял его, в моменте с голом ему ассистировали российский форвард Кирилл Капризов и норвежец Матс Цуккарелло. Таким образом, игра перешла в овертайм.

Уже на второй минуте овертайма в составе хозяев шайбой отметился Филипп Курашёв, чем принёс победу своему клубу.

«Чикаго» поднялся на 13-е место турнирной таблицы Западной конференции с 13 очками. «Миннесота» идёт на второй строчке — 23 очка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик

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