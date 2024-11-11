Капризов закрепился на второй строчке бомбардирской гонки НХЛ, приблизившись к Маккиннону

В ночь с 10 на 11 ноября в американском Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился ассистом.

Благодаря результативному пасу в сегодняшней игре Капризов вплотную приблизился к Натану Маккиннону из «Колорадо», возглавляющему гонку бомбардиров НХЛ с 29 очками. У россиянина теперь 28 очков, он закрепился на второй строчке.

Также на счету Кирилла в этом сезоне девять заброшенных шайб в НХЛ. Очковая серия россиянина длится уже три матча кряду.

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