Капризов закрепился на второй строчке бомбардирской гонки НХЛ, приблизившись к Маккиннону
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В ночь с 10 на 11 ноября в американском Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился ассистом.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 1
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Дикинсон – 16:44 1:1 Болди (Капризов, Цуккарелло) – 55:29 2:1 Курашев (Джонс) – 61:50
Благодаря результативному пасу в сегодняшней игре Капризов вплотную приблизился к Натану Маккиннону из «Колорадо», возглавляющему гонку бомбардиров НХЛ с 29 очками. У россиянина теперь 28 очков, он закрепился на второй строчке.
Также на счету Кирилла в этом сезоне девять заброшенных шайб в НХЛ. Очковая серия россиянина длится уже три матча кряду.
Кирилл Капризов поиграл в гольф
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