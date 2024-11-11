Капризов повторил редкое достижение. В истории «Миннесоты» такое удавалось лишь двоим

В ночь с 10 на 11 ноября в американском Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился ассистом и повторил редкое клубное достижение.

Для россиянина эта игра стала девятой гостевой подряд с набранными очками. Только двоим игрокам в истории франшизы удавалось показать подобную серию — это Йоэль Эрикссон Эк (10 гостевых матчей с очками в сезоне-2022/2023) и Эрик Стаал (10 гостевых матчей с очками в сезоне-2016/2017).

В активе Капризова в текущей регулярке 9 шайб и 19 ассистов в 15 матчах, он идёт вторым в списке лучших бомбардиров лиги.