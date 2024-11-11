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Голы Чинахова и Марченко не помогли «Коламбусу» обыграть «Анахайм»

В ночь с 10 на 11 ноября мск на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

У победителей заброшенными шайбами отметились канадский форвард Бретт Лисон, американский защитник Джексон ЛаКомбе и шведские нападающие Лео Карлссон и Исак Лундестрём.

В составе «Коламбуса» голы на счету российских нападающих Егора Чинахова и Кирилла Марченко. Также у Марченко результативная передача.

«Анахайм» продолжит домашнюю серию и встретится с командой «Вегас Голден Найтс» 14 ноября. «Коламбус» на выезде сыграет с «Сиэтлом Кракен» 13 ноября.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.