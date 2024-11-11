Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — СКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Анахайм Дакс» — «Коламбус Блю Джекетс», результат матча 11 ноября 2024, счёт 4:2, НХЛ 2024/2025

Голы Чинахова и Марченко не помогли «Коламбусу» обыграть «Анахайм»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 10 на 11 ноября мск на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Лисон (Готье, Джонстон) – 03:13     1:1 Чинахов (Веренски, Марченко) – 16:16 (pp)     2:1 ЛаКомбе (Гудас, Терри) – 24:22     3:1 Карлссон (Дюмулен, Строум) – 50:20     3:2 Марченко – 56:57     4:2 Лундестрём (Ватрано, Макгинн) – 58:20    

У победителей заброшенными шайбами отметились канадский форвард Бретт Лисон, американский защитник Джексон ЛаКомбе и шведские нападающие Лео Карлссон и Исак Лундестрём.

В составе «Коламбуса» голы на счету российских нападающих Егора Чинахова и Кирилла Марченко. Также у Марченко результативная передача.

«Анахайм» продолжит домашнюю серию и встретится с командой «Вегас Голден Найтс» 14 ноября. «Коламбус» на выезде сыграет с «Сиэтлом Кракен» 13 ноября.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Видео
Гол Марченко и передача Чинахова не спасли «Коламбус» от поражения в игре с «Сан-Хосе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android