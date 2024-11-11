НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 11 ноября
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11 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
В ночь с 10 на 11 ноября в американском Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 1
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Дикинсон – 16:44 1:1 Болди (Капризов, Цуккарелло) – 55:29 2:1 Курашев (Джонс) – 61:50
НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
0 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Штурм (Грундстрём, Тран) – 16:21
В ночь с 10 на 11 ноября мск на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Лисон (Готье, Джонстон) – 03:13 1:1 Чинахов (Веренски, Марченко) – 16:16 (pp) 2:1 ЛаКомбе (Гудас, Терри) – 24:22 3:1 Карлссон (Дюмулен, Строум) – 50:20 3:2 Марченко – 56:57 4:2 Лундестрём (Ватрано, Макгинн) – 58:20
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