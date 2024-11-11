НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 11 ноября

11 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В ночь с 10 на 11 ноября в американском Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме.

В ночь с 10 на 11 ноября мск на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.