Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — СКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 11 ноября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 11 ноября
Комментарии

11 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В ночь с 10 на 11 ноября в американском Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 1
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Дикинсон – 16:44     1:1 Болди (Капризов, Цуккарелло) – 55:29     2:1 Курашев (Джонс) – 61:50    
НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
0 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Штурм (Грундстрём, Тран) – 16:21    

В ночь с 10 на 11 ноября мск на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Лисон (Готье, Джонстон) – 03:13     1:1 Чинахов (Веренски, Марченко) – 16:16 (pp)     2:1 ЛаКомбе (Гудас, Терри) – 24:22     3:1 Карлссон (Дюмулен, Строум) – 50:20     3:2 Марченко – 56:57     4:2 Лундестрём (Ватрано, Макгинн) – 58:20    
Материалы по теме
«Недооценивать его — значит навлекать на себя позор». Америка вновь в восторге от Овечкина
«Недооценивать его — значит навлекать на себя позор». Америка вновь в восторге от Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android