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«Наслаждаюсь каждым днём». Капризов назвал причины своей успешной игры на старте сезона

«Наслаждаюсь каждым днём». Капризов назвал причины своей успешной игры на старте сезона
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал удачный старт сезона. Россиянин за 15 матчей набрал 28 (9+19) очков и на данный момент занимает вторую строчку в списке бомбардиров НХЛ.

«Не знаю почему, но этот сезон начался немного лучше. Я просто стараюсь играть в хоккей. Я ничего не делаю сумасшедшего. Просто наслаждаюсь каждым днём, выхожу на лёд и веселюсь. Когда команда выигрывает, в раздевалке становится веселее, все больше улыбаются и просто счастливы каждый день, а не ворчат по утрам. Приятно, когда в раздевалке все улыбаются и шутят. Приятно играть, когда в команде такая атмосфера, и побеждать становится легче.

Я знаю, что в этой лиге, если вы хотите выиграть больше матчей, вам нужно хорошо играть без шайбы и помогать своим товарищам по команде в зоне обороны, играть в отборе и тому подобное. Легко играть, когда все выполняют задание в зоне обороны», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.

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